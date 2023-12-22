Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan borsa mesajı: Battık senaryoları ile yatırımcıları manipüle ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Borsa İstanbul'un 150. yılını kutlayan Gong Töreni'nde bir konuşma yaptı. Erdoğan, 14-28 Mayıs seçimleri öncesi ortaya çıkan gelişmelere işaret ederek, seçim güvenliği ve ekonomik istikrar konularına değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan borsa mesajı: Battık senaryoları ile yatırımcıları manipüle ettiler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul'un 150. Yıl Gong Töreni'ne katılarak, sermaye piyasalarının önemine ve gelişimine vurgu yaptı. Erdoğan, borsanın Osmanlı'dan miras kaldığını ancak uzun yıllar asli görevini yerine getiremediğini söyledi. Erdoğan, borsayı yıpratmaya çalışanlara karşı kararlı duruş sergilemek gerektiğini belirtti. Erdoğan, katılım finans ve İslami yatırım araçlarına destek vermek istediklerini, enflasyonun düşmesiyle borsanın derinliğinin artacağını ifade etti. Bununla birlikte Erdoğan'ın konuşmasında pek çok detay da dikkat çekti. 

Cumhurbaşkanı-Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreni'ne katıldı. Törende önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, sermaye piyasalarına yönelik algı yapıldığına dair düşüncelerini dile getirdi. Erdoğan açıklamasında,

"Her ne kadar borsamız bize Osmanlı'dan miras kalsa da uzun yıllar asli görevini yerine getirememiştir. Borsada yatırım yapmak yerine insanımızın günlük lisanına sirayet eden borsada oynama bunun yansımasıydı. Son olarak bunu 14-28 Mayıs seçimleri arefesinde bir kez daha gördük. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Borsa İstanbul'u yıpratmayı amaçlayan bütüncül kampanya yürütüldü. Battık, bittik senaryolarıyla yatırımcı korkutuldu."

ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı-Erdoğan

Kararlı duruş sergilendiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'meydana boş bırakmayız' diyerek konuşmasını sürdürdü. Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken detaylar şu şekilde:

"Daha kararlı duruş sergilememiz gerekiyor. İster siyasetçi ister ekonomist. Sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız. Gerek SPK, gerek BİST'ten bu konuda daha fazla hassasiyet göstermesini istiyoruz." dedi. 

Açıklamalarına devam eden Erdoğan konuşmasında,

Katılım finans ve İslami yatırım araçları konusunda çok ciddi potansiyel olduğu anlaşılıyor. Vatandaşımızın gönül huzuruyla birikimlerini değerlendireceği ve reel ekonominin istifadesine sunacağı bir iklimi tesis etmekte kararlıyız.

Enflasyondaki artışın kontrol altına alınmasıyla birlikte ülkemize yönelik kaynak akışının hızlanacağına inanıyoruz. Risk primindeki gerileme, sermaye piyasalarımızda da hissedilecektir. Enflasyondaki dengelenmeye bağlı olarak borsanın derinliği artacak." ifadelerine yer verdi.

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