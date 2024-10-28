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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS ile olan ilişkilerin mevcut angajmanlara alternatif olmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 18:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin BRICS ile olan ilişkilerinin mevcut angajmanlarla bir alternatif oluşturmadığını belirtti. Erdoğan, bu gelişmelerin gelecekteki işbirlikleri için önemli bir temel oluşturduğunu ifade etti.

BRICS ile İlişkilerin Önemi

Erdoğan, BRICS ülkeleriyle olan ilişkilerin yalnızca mevcut durumları güçlendireceğini ve yeni fırsatlar sunacağını vurguladı.

Geleceğe Dair Beklentiler

Bu açıklamalar, Türkiye'nin uluslararası alandaki stratejik yönelimine ve çok yönlü dış politikasına işaret ediyor.

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