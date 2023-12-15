Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükşehir belediye adaylarına yönelik açıklama geldi

Yerel seçim hazırlıkları tüm hızı ile devam ederken patilerden gelecek gelişmeler de merak konusu oluyor. Özellikle büyükşehirlerde hangi adayların seçileceğine dair çalışmalar titizlikle sürüyor. Cumhur İttifakı'ndan yavaş yavaş şekillenmeye başlayan adaylara yönelik Erdoğan'dan yeni bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan'ın açıklamaları şunları içeriyordu:

''Adana ve İzmir büyükşehirlerinin milletvekilleri, teşkilatları ve belediye başkanlarıyla bir araya geldik. Onların görüşlerini aldık. Pazar günü de 3 bölgenin daha görüşlerini alacağız. Aralık ayının son haftasında büyükşehirlerimizin birinci derecedeki adaylarını duyurmaya başlayacağız. Bu süreçte bazı illerin adaylarını da açıklayabiliriz. Gelen görüşlere göre bu çalışmaları değerlendireceğiz ve en kısa zamanda açıklama yapacağız.

ABD Başkanı ile görüşme yaptığını da belirten Erdoğan,

"Dün akşam Sayın Biden ile etraflıca görüşmemiz oldu. Görüşmenin ana başlıklarından biri F-16'lardı. Biden F-16 ile ilgili gelişmeler kousunda kendisinin olumlu bir bakış açısının olduğunu ve bununla ilgili Kongre'ye teklifini yapmaya hazır olduğunu söyledi. Gazze konusunu da Biden ile etraflıca ele aldık. İsrail artık bir yalnızlığa doğru gidiyor. Bundan sonraki süreçte de bu yalnızlığı daha da artacaktır.'' ifadelerini kullandı.