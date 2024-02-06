Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıya açıklaması: Yaralılardan biri yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi'nde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılıyor. Erdoğan törende Çağlayan Adliyesi'ne bugün gerçekleştirilen terör saldırısına yönelik açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıya açıklaması: Yaralılardan biri yaşamını yitirdi
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İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde 6 Şubat 2024 tarihinde terör saldırısı girişimi gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı gerçekleştiren iki teröristin DHKP/C üyesi olduğunu açıkladı. 

Saldırıda 3'ü polis 6 kişi yaralandı, bir yaralı hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyı kınayarak, Türkiye'nin terörle mücadelesinin devam edeceğini vurguladı. 

Aynı gün Kahramanmaraş'ta deprem konutları kura ve anahtar teslim töreni düzenlendi. Törene katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan'ın açıklamasında yer alan ifadeler şu şekilde:

"Terör saldırısı dolayısıyla adalet camiamıza ve halkımıza geçmiş olsun diliyorum. Zamanında müdahale ile hain saldırıyı bertaraf eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Biri kadın diğeri erkek 2 terörist alçak emellerine ulaşamadan görevli polislerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye ayrım yapmadan terör örgütleri ve destekçileriyle kararlı mücadelesini sürdürecektir. Bu arada yaralılardan bir tanesinin hakka yürümüştür, Allah'tan rahmet diliyorum.

Deprem bölgesinde yıkılan binaların 99 öncesi inşaat standartlarında yapılmış olması, felaketin boyutunu daha fazla artırmıştır. "

şeklinde konuşan Erdoğan uzmanların da sıklıkla değindiği depreme dayanıklı binalar konusunda vurgu yapmış oldu. Yer Bilimi ile ilgilenen uzmanlar özellikle büyük deprem beklenen İstanbul için depreme dayanıklı yapılar inşaa edilmesi gerektiği konusunda uyarılarını sürdürüyor. 

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