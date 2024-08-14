Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çalışma Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son konuşmasında iş arkadaşlarına önemli bir mesaj verdi.

Yüksek Enerji ve Motivasyon

Erdoğan, "Kendini yorulmuş hisseden varsa kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. Çünkü hiçbir arkadaşım, koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değil" diyerek, ekip üyeleri arasında yüksek motivasyonun devam etmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan'ın çağrısı, hem bireysel hem de toplumsal başarı için kritik bir dönemeci simgeliyor.