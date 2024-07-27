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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklama: Masumların Katilleri Alkışlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, masumların katillerini alkışlayanları eleştirerek endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 20:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklama: Masumların Katilleri Alkışlanamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Sert Mesaj

Erdoğan: "40 bin masumun katilini alkışlayanları gördükçe sadece insanlık için değil, kendi geleceğimiz için de endişeleniyoruz."

Devletin zirvesinde gerçekleştirilen son toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, masum insanların yaşamlarını kaybetmesine sebep olanların desteklenmesine dair eleştirilerini dile getirdi. Özellikle savaş ve çatışma ortamlarının oluşturduğu tahribatın altını çizen Erdoğan, toplumların bu durumu daha fazla göz ardı etmemesi gerektiğinin altını çizdi.

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