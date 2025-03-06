Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklama: Soykırım Şebekesine Tepki Gösterdi

Erdoğan: Yeni Haritalar, Yeni Politikalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği açıklamada, bölgede mevcut olan soykırım şebekelerinin yeni haritalarla bölgeyi bölme niyetlerini açıkladığını belirtirken, Türkiye'nin bu duruma karşı net bir politika geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Uluslararası Gelişmeler ve Türkiye'nin Yanıtı

Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Soykırım şebekesinin yeni haritalarla bölgemizi bölme niyetlerini ilan ettiği günlerde bizim de politikamızı buna göre belirlememiz icap ediyor" diyerek, ülke olarak uluslararası meselelerdeki duruşlarının önemine dikkat çekti.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin dış politikadaki tutumunu ve kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Erdoğan'ın verdiği mesajlar, uluslararası arenada önemli bir tartışma yaratacak gibi görünüyor.