Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklamalar: Türk Dünyası ve Yeni Anayasa

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO Üyesiyiz Ama Bağlantılarımızı Koparamayız"

ABD ziyareti sırasında Türkevi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin NATO üyesi olmasının Türk dünyası ve İslam dünyası ile olan ilişkilerini etkileyemeyeceğini ifade etti.

BRICS ve ASEAN ile Yeni Fırsatlar

Erdoğan, "BRICS ve ASEAN, ekonomik işbirliklerimizi geliştirmek için önemli fırsatlar sunuyor. Bu yapılar içinde yer almak, NATO'dan vazgeçmek anlamına gelmez." dedi. Ayrıca, Türkiye'nin bu yapılarda yer almasının bölgelerin dinamiklerini değiştireceğine inandığını belirtti.

Yeni Anayasa İhtiyacı

Bir gazetecinin yeni anayasa konusundaki sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Türkiye'yi geleceğe yeni bir anayasa ile hazırlama zorunluluğumuz var. Mevcut anayasa, çağın gereklerine uygun değildir. Bizim, gençlerimizin rekabet edebilmesi için vizyoner bir anayasaya ihtiyacımız var." dedi.

İç Cephe: Birlik ve Beraberlik

"İç cephe bizi bir arada tutan değerlerdir. Birbirimize tutunmayı başaralım, bu ruhu paramparça ettirmeyelim." diyen Erdoğan, iç cepheyi çökertmeye çalışacaklara karşı kararlılık sergileyeceklerini açıkladı.

Ekonomi ve Dezenflasyon

Erdoğan, Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programının sonuç vermeye başladığını ve kalıcı bir dezenflasyon sürecinin başladığını ifade etti. "Hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız" dedi.

Değişim Arayışımız

AK Parti'nin büyük kongre sürecine değinen Erdoğan, "Milletin mesajına uygun olarak değişim gereklidir. Bu, bir yeniden doğuş hamlesidir." açıklamasında bulundu.

Kılıç Meselesi ve Savunma Reformları

Savunma alanında yaşanan sorunlarla ilgili Erdoğan, "Gerekli tedbirleri alacağız. Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir yer değil." diyerek, güvenliğin sağlanacağına dair söz verdi.