Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çevre Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin çevre konusundaki tutumunu eleştirerek dikkat çekici ifadeler kullandı. Erdoğan, "(Muhalefet) Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar, ancak şimdi İstanbul'un en değerli çevre alanlarını zengin şahıslara peşkeş çekiyorlar" dedi.

İstanbul'un Çevre Hazineleri

Erdoğan, İstanbul'un nadide çevre zenginliklerinin korunması gerektiğini vurguladı ve bu konuda gerekli önlemlerin alınacağının altını çizdi. Muhalefetin mevcut tutumunu eleştirerek, toplumun bu konudaki duyarlılığını artırmaya çalıştı.