Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çevre Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin çevre konusundaki tutumunu eleştirerek dikkat çekici ifadeler kullandı. Erdoğan, "(Muhalefet) Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar, ancak şimdi İstanbul'un en değerli çevre alanlarını zengin şahıslara peşkeş çekiyorlar" dedi.
İstanbul'un Çevre Hazineleri
Erdoğan, İstanbul'un nadide çevre zenginliklerinin korunması gerektiğini vurguladı ve bu konuda gerekli önlemlerin alınacağının altını çizdi. Muhalefetin mevcut tutumunu eleştirerek, toplumun bu konudaki duyarlılığını artırmaya çalıştı.