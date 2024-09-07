Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çevre Konusunda Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çevre Eylemcilerine Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin değerli çevre varlıklarının korunması gerektiğine vurgu yaparak, "Ülkemizin en nadide çevre hazinelerinin gasbedilmesi karşısında bırakın protesto eylemleri düzenlemeyi, tek bir cümle bile kuramıyorlar," dedi.

Bu açıklama ile Erdoğan, çevre koruma konusunda sessiz kalanları ve eylemeldirerek çeşitli tepkiler almayanları eleştirmiş oldu. Bu durum, çevre meselelerine olan duyarlılığın arttığı bir dönemde, toplumda daha büyük bir bilinç oluşturulması gerektiğini gösteriyor.