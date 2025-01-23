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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ceza Adaleti Reformu Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ceza adaleti sisteminde mağdur odaklı yeni politikaların hayata geçirileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ceza Adaleti Reformu Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ceza Adaleti Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ceza adaleti sisteminde önemli bir değişim süreci başlatacaklarını duyurdu. Erdoğan, adalete güvenin temin edilmesi amacıyla, yeni mağdur odaklı politikaların uygulanacağını açıkladı.

Mağdur Odaklı Yeni Politikalar

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Adalete güvenin tam olarak tesis edilmesi için ceza adaleti sisteminde mağdur odaklı yeni politikaları uygulamaya alıyoruz" ifadesini kullandı. Bu değişim ile birlikte, mağdurların haklarının daha etkin bir şekilde korunacağını vurguladı.

Yeni politikaların detayları önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak. İlgili kurumlar, bu reform kapsamında gereken çalışmaları hızla hayata geçirecek.

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