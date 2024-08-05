Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezaevi Değişimi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası alanda gerçekleşen cezaevi değişimleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Amerika, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerindeki toplam 26 kişinin değişiminin sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğini vurguladı.

Sorunsuz Bir Süreç

Erdoğan, yapılan değişimlerin dünya genelinde örnek teşkil ettiğini belirterek, bu tür uluslararası işbirliklerinin önemine dikkat çekti. Açıklamalarında "Bu süreç, hiçbir pürüzle karşılaşılmadan yürütüldü" ifadelerini kullandı.