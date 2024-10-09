Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezasızlık Algısına İlişkin Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezasızlık Mesajı

Bugün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, halkımızın güvenlik ve adaletle ilgili endişelerini hızla azaltmak bizim için bir görevdir," ifadelerini kullandı.

Toplumun Güvenlik Endişeleri

Erdoğan, toplumda hakim olan cezasızlık hissinin ortadan kaldırılmasının önemine dikkat çekerek, vatandaşların güvenlik ve adalet konusundaki kaygılarını gidermenin hükümetin önceliklerinden biri olduğunu vurguladı. Bunun için atılması gereken adımlar var

Özelikle adalet sisteminin işleyişinin daha şeffaf ve etkili hale getirilmesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, bu bağlamda gerekli reformların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.