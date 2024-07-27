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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Belediyelere Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li belediyelerin SGK'ya borçlarını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 15:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Belediyelere Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Belediyelere Yönelik Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamada Türkiye'deki Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en fazla borcu olan belediyelerin başında CHP'li olanların geldiğini ifade etti.

Borç Miktarı ve Dağılımı

Erdoğan, toplam 96 milyar lira olarak belirtilen SGK borcunun 65,1 milyar lirasının yani %68'inin CHP'li belediye ve iştiraklerine ait olduğunu belirtti.

Eleştirilerin Arka Planı

Cumhurbaşkanı, bu durumun, CHP'li belediyelerin mali durumlarını ve yönetim becerilerini sorgulamak için yeterli bir gerekçe olduğunu vurguladı.

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