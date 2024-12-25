Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Belediyelere Sert Uyarı: SGK Borçlarını Ödeyecekler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Belediyelere Sert Uyarı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada SGK'ye borcu olan CHP'li belediyelere sert bir uyarıda bulundu. Erdoğan, "Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın, bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK'ye olan prim borçlarınızı 'tıpış tıpış' ödeyeceksiniz." diyerek, bu belediyelerin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Suriyeli Kardeşlerimizi Selamladı

Erdoğan, konuşmasına Suriyeli kardeşlerimizi selamlayarak başladı ve "Buradan, milletin kürsüsünden, 13 yıllık mücadelenin ardından muhteşem ve muazzam bir zafere imza atan Suriyeli kardeşlerimizi kemal-i hürmetle selamlıyorum." şeklinde devam etti. Suriye'nin özgürlüğe kavuşmasını da kutlayarak, "Zaferleri hayırlı mübarek olsun." dedi.

Patlama ve Kazaların Ardından Başsağlığı Mesajı

Erdoğan, Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında yaşanan patlama sonrası hayatını kaybedenler için başsağlığı dilerken, yaralılara da şifa istedi. Ayrıca, Kazakistan ve Azerbaycan'daki uçak kazasına da değinerek her iki ülkeye başsağlığı diledi.

Bütçe Çalışmaları ve Muhalefet Eleştirisi

17 Ekim'de başlayan bütçe maratonunu tamamladıklarını belirten Erdoğan, 2025 Yılı Bütçesi'nin Türkiye ekonomisi için hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, muhalefetin bütçeye yönelik eleştirilerini ise asılsız olarak değerlendirdi ve "Meclis'i terörize ve provoke etmek dışında hiçbir şey yapmadılar." ifadelerini kullandı.

CHP'li Belediyelerin Borçları ve Eleştirisi

Erdoğan, SGK'ye borcu en yüksek belediyelerin yüzde 70'inin CHP'li olduğunu vurgulayarak, İzmir'in en üst sırada olduğunu aktardı. "Bunların belediyeleri 'arpalık' olarak gördüklerini zaten söylüyorduk. Borçları hatırlatılınca feveran eden CHP'ye, cümlelerle şunu söylemek isterim: SGK'ye olan prim borçlarınızı 'tıpış tıpış' ödeyeceksiniz." dedi.