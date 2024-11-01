Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Özel'e Suç Duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e İtiraz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Belediyesi önünde yaptığı konuşma sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ifadeleri nedeniyle yasal işlem başlattı.

Suç Duyurusu ve Tazminat Talebi

Erdoğan, alenen hakaret ve ifira suçlamalarıyla Özel hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ayrıca, 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Avukatı Tarafından Sunulan Dilekçe

Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, hazırladığı dilekçede CHP Genel Başkanı’nın konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı doğrudan hedef aldığını belirtti. Özel'in, sağladığı içeriklerin kamuoyuna yansıdığına değinilerek, Cumhurbaşkanlığı makamının itibarına ağır bir saldırıda bulunduğu vurgulandı.

Özel'in İfadeleri ve Romanın Önemi

Dilekçede, Özgür Özel'in Erdoğan'ı darbeci ve diktatör olarak nitelendirdiği ifade edilerek bu tarz beyanların toplumda aşağılayıcı bir etki yarattığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın terörizme karşı mücadelesinin herkesçe bilindiği ifade edildi.

Mahkemeye Sunulan Dilekçe İçeriği

Özel’in, “Dün yaşanan süreç tamamen hukuksuzluk, tamamen usulsüzlük” sözlerinin de yer aldığı dilekçede, Özel'in eylemlerinin kasten aleni hakaret ve iftira teşkil ettiği belirtildi. Dava dilekçesinde, Erdoğan’a yönelik saldırıcı ifadelerin alenileştirilerek kamuoyuna yansıtıldığı aktarıldı.

Özel'in Suçlamaları ve Tazminat İstemi

Dilekçede, Özel’in ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplumda itibarını zedelemeye yönelik girişimlerde bulunduğu, bu nedenle 1 milyon lira manevi tazminat talebinde bulunulduğu ifade edildi.