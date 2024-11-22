Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: 'Kantin Solculuğundan Kurtulmalı!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kantin Solculuğundan Kurtulmalılar'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin politikalarının eleştirisini yaparak, 'Kantin solculuğu' alışkanlığından kendilerini kurtarmalarını ümit ediyorum dedi. Bu açıklama, siyasi arenada tartışmalara yol açtı.
Erdoğan, CHP'nin tutumunu eleştirerek, Türk siyasetinin daha sağlam değerler üzerine inşa edilmesi gerektiğine dikkat çekti. süreç içerisinde, partinin ideolojisinde köklü değişiklikler yapmadığı takdirde, toplumun ihtiyaçlarını karşılayamayacağını savundu.
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