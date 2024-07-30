Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Cevap
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu. Kendisi, CHP'nin Türkiye'nin ulusal çıkarlarını korumak yerine Mavi Vatan'a yönelik eleştiriler yaparak ülkemizi 'yayılmacılıkla' suçladığını vurguladı.
Erdoğan'ın Açıklamaları
Erdoğan, "CHP'nin Mavi Vatan'a 'masal' demesinin arkasında yatan gerçek, ulusal çıkarlarımızı savunmak istememeleridir. Bu tutumları, belli odaklara göz kırpmaktan başka bir şey değildir," şeklinde konuştu. Ulusal Birlik Vurgusu
Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ulusal çıkarlarını koruma konusunda tüm siyasi partilerin sorumluluk taşıması gerektiğini ifade etti.