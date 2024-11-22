Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamalarda CHP'nin bölücü örgütlerle olan ilişkisine dikkat çekti. Erdoğan, "Bölücü örgütün siyasi aparatlarıyla kurduğu ve adına kent uzlaşısı dediği ittifak, CHP’yi enfekte etmekte, zehirlemekte, şiddete meyilli hale getirmektedir" ifadelerini kullandı.

CHP'nin İttifakları Üzerine Yorumlar

Bu açıklamalar, özellikle seçim döneminde partiler arası ilişkilerin gerginleşmesine neden olabilecek bir ortam yaratıyor. Erdoğan, bölücü örgütlerle kurulan ittifakların Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturduğunu vurguladı.

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