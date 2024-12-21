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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin uluslararası konularda başkalarının tarafında yer aldığını vurgulayarak millilikten uzaklaştığını belirtti.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi Eleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet partisi CHP'yi sert sözlerle eleştirerek, uluslararası meselelerde her zaman başkalarının yanında durduğunu ifade etti.

Millilikten Uzaklaşma

Erdoğan, "Uluslararası hemen her konuda ülkesi yerine başkalarının safında yer almayı alışkanlık haline getiren CHP, millilikten ve yerlilikten giderek uzaklaşıyor," dedi. Bu açıklama, CHP’nin siyasi duruşunu hedef alan bir uyarı olarak değerlendiriliyor.

Bu kritik değerlendirme, Türkiye'nin uluslararası alandaki bağımsızlık ve milli duruşunun altını çizen Erdoğan'ın son konuşmalarından biri olarak dikkat çekti.

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