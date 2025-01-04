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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler: 'Hizmet Düşmanlığı Değişmiyor!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi hizmet düşmanlığı ile suçlayarak Samsun 8. Olağan Kongresi'nde kamu yatırımlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler: 'Hizmet Düşmanlığı Değişmiyor!'

Erdoğan'dan CHP'ye Sert Mesajlar!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun 8. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin hizmet düşmanlığına dikkat çeken Erdoğan, eleştirilere yanıt verdi ve Samsun için planlanan projeleri anlattı.

Samsun'a Yatırımlar Rakamlarla!

Erdoğan, Samsun'a 22 yılda kazandırılan eserlerin güncel değerinin 468 milyar lira olduğunu belirtti. Şehrin farklı alanlarda aldığı yatırımlar arasında;

  • Adalet: 8 milyar lira
  • Eğitim: 35 milyar lira
  • Gençlik ve Spor: 12 milyar lira
  • Sosyal Yardımlar: 79 milyar lira
  • Sağlık: 15 milyar lira
  • Çevre ve Şehircilik: 70 milyar lira
  • Ulaştırma: 77 milyar lira
  • Enerji: 89 milyar lira

Erdoğan, ayrıca devam eden projelere de değindi ve sağlık alanında 46 tesis yaptıklarını aktardı.

Hızlı Demir Yolu Projesi!

293 kilometre uzunluğundaki Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale hızlı demir yolu projesi hakkında bilgi veren Erdoğan, "Bu projeyi mutlaka hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. Proje tamamlandığında, Samsun-Ankara arası seyahat süresinin 2,5 saate düşeceğini belirtti.

CHP'ye Yanıt: 'Hizmet Etmiyorlar'

“CHP, Türkiye'de taş üstüne taş koymadığı gibi sadece ve sadece yapılan işi engellemenin peşinde” diyen Erdoğan, muhalefet için de eleştirilerde bulundu. Erdoğan, "Millletvekilleriyle, televizyonlarıyla ve sosyal medyadaki tetikçi figürleriyle günlerdir demir yolu projesini karalıyorlar" şeklinde konuştu.

Kongre Notları

Konuşmasının ardından, AK Parti'ye katılan Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ile Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu'ya rozetlerini takan Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kongre esnasında, sanatçı Ferdi Tayfur'un anısına pankartlar açıldı ve şarkıları çalındı.

Bu kongre, Erdoğan'ın Samsun'daki yatırımları ve projeleri detaylı bir şekilde ele alması açısından önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

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