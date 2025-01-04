Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler: 'Hizmet Düşmanlığı Değişmiyor!'

Erdoğan'dan CHP'ye Sert Mesajlar!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun 8. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin hizmet düşmanlığına dikkat çeken Erdoğan, eleştirilere yanıt verdi ve Samsun için planlanan projeleri anlattı.

Samsun'a Yatırımlar Rakamlarla!

Erdoğan, Samsun'a 22 yılda kazandırılan eserlerin güncel değerinin 468 milyar lira olduğunu belirtti. Şehrin farklı alanlarda aldığı yatırımlar arasında;

Adalet: 8 milyar lira

8 milyar lira Eğitim: 35 milyar lira

35 milyar lira Gençlik ve Spor: 12 milyar lira

12 milyar lira Sosyal Yardımlar: 79 milyar lira

79 milyar lira Sağlık: 15 milyar lira

15 milyar lira Çevre ve Şehircilik: 70 milyar lira

70 milyar lira Ulaştırma: 77 milyar lira

77 milyar lira Enerji: 89 milyar lira

Erdoğan, ayrıca devam eden projelere de değindi ve sağlık alanında 46 tesis yaptıklarını aktardı.

Hızlı Demir Yolu Projesi!

293 kilometre uzunluğundaki Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale hızlı demir yolu projesi hakkında bilgi veren Erdoğan, "Bu projeyi mutlaka hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. Proje tamamlandığında, Samsun-Ankara arası seyahat süresinin 2,5 saate düşeceğini belirtti.

CHP'ye Yanıt: 'Hizmet Etmiyorlar'

“CHP, Türkiye'de taş üstüne taş koymadığı gibi sadece ve sadece yapılan işi engellemenin peşinde” diyen Erdoğan, muhalefet için de eleştirilerde bulundu. Erdoğan, "Millletvekilleriyle, televizyonlarıyla ve sosyal medyadaki tetikçi figürleriyle günlerdir demir yolu projesini karalıyorlar" şeklinde konuştu.

Kongre Notları

Konuşmasının ardından, AK Parti'ye katılan Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ile Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu'ya rozetlerini takan Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kongre esnasında, sanatçı Ferdi Tayfur'un anısına pankartlar açıldı ve şarkıları çalındı.

Bu kongre, Erdoğan'ın Samsun'daki yatırımları ve projeleri detaylı bir şekilde ele alması açısından önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçti.