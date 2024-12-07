Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler: 'Siz Türkiye'nin Ana Muhalefet Partisisiniz'

Erdoğan'dan CHP'ye Sert Mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) için sert ifadeler kullandı. Erdoğan, CHP'nin duruşunu eleştirerek, "Siz Şam rejiminin değil, Türkiye'nin ana muhalefet partisiniz" dedi.

Haleplilerin Bağlılığı

Erdoğan, Haleplilerin Türkiye'nin ay yıldızlı bayrağına duyduğu muhabbetin CHP'yi neden rahatsız ettiğini sordu. Bu ifadeleriyle, CHP'nin Türkiye'deki bazı siyasi tavırlarını sorgulayan Erdoğan, ülke içindeki önemli siyasi konulara dikkat çekti.