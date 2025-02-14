Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler: 'Üçlü Masa' Kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin son günlerdeki eylemlerine yönelik dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Erdoğan, CHP'nin belediye başkanlarıyla birlikte oluşturduğu üçlü masayı eleştirerek, "Şimdi de belediye başkanlarıyla üçlü masa kurdular. Bakalım sonucu ne olacak? Öyle anlaşılıyor ki masada bu 3 kişi de birbirini yemeye başladı" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Üçlü Masasının Amacı Ne?

Erdoğan'ın bu açıklamaları, muhalefetin birlikteliği üzerine dikkat çekerken, siyasi arenada olası sonuçlar merak konusu oldu. CHP'nin üçlü masada yer alan isimlerinin kendi aralarında nasıl bir ilişki geliştireceği ise pişmanlık ve belirsizlik kaynağı olarak öne çıkıyor.