DOLAR
36,21 -0,31%
EURO
37,9 -0,01%
ALTIN
3.417,79 -0,57%
BITCOIN
3.514.218,14 -0,96%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler: 'Üçlü Masa' Kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin yeni kurduğu üçlü masayı eleştirerek, 'Bu 3 kişi de birbirini yemeye başladı' dedi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 14:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler: 'Üçlü Masa' Kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin son günlerdeki eylemlerine yönelik dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Erdoğan, CHP'nin belediye başkanlarıyla birlikte oluşturduğu üçlü masayı eleştirerek, "Şimdi de belediye başkanlarıyla üçlü masa kurdular. Bakalım sonucu ne olacak? Öyle anlaşılıyor ki masada bu 3 kişi de birbirini yemeye başladı" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Üçlü Masasının Amacı Ne?

Erdoğan'ın bu açıklamaları, muhalefetin birlikteliği üzerine dikkat çekerken, siyasi arenada olası sonuçlar merak konusu oldu. CHP'nin üçlü masada yer alan isimlerinin kendi aralarında nasıl bir ilişki geliştireceği ise pişmanlık ve belirsizlik kaynağı olarak öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler: 'Üçlü Masa' Kuruldu
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Mesaj: 'Hançer Kimin Elinde?'
3
BM ILO Raporu: Çin, Tibet ve Sincan'da Zorla Çalıştırma Faaliyetlerini Genişletiyor
4
Sinop'ta Kötü Hava Koşulları Balık Avcılığını ve Fiyatları Vuruyor
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yangın Güvenliği İçin Önemli Açıklama
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivil Anayasa Vurgusu

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor