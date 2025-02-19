Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Mesaj: 'Bizi Hesaba Katmayın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda CHP'ye yanıt vererek, hançer siyasetine karşı sabrımız kalmadı dedi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 13:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Mesaj: 'Bizi Hesaba Katmayın'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP’ye yönelik eleştirilerini dile getirirken, "Bizim üzerimizden hesap görme yanlışına düşmesinler. Çünkü bizim onların hançer siyasetiyle oyalanacak ne vaktimiz var ne sabrımız var ne de bu rezaletleri kaldıracak midemiz var.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, muhalefetin süre gelen engellemeleri ve polemiklerine rağmen, Türkiye’ye hizmet etme azimlerini yineledi. Her vatandaşın emanetinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Milletin emanetine hakkıyla sahip çıkan tüm milletvekillerini ayrı ayrı tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

Erdoğan, Cumhur İttifakı ortaksı MHP milletvekillerine teşekkür etti ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli'nin sağlığına kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Partisinin gerçekleştirduğu il kongrelerini de hatırlatan Erdoğan, 29 il kongresine katıldığını, diğer kongrelere ise bakanlar ve milletvekillerinin iştirak ettiğini bildirdi. Kongreler sürecinde coşku ve dayanışmanın hâkim olduğunu belirten Erdoğan, “Kongrelerimizin tamamında teşkilatımızla hasretle, aşkla kucaklaştık.” dedi.

Kongrelerde önemli değişikliklere de değinen Erdoğan, “İlçe başkanlıklarında yüzde 65, il başkanlıklarında ise yüzde 75 oranında bir değişim yaşandı. Bu süreci birlik ve beraberlik içinde yönettik.” diye konuştu.

Son günlerde siyasi tartışmaların gündeme gelmesi üzerine sesi yükselten Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı'nı konuştuğumuz bir dönemde, bu tür yüz kızartıcı ithamlarla gündeme gelmekten utanç duyuyoruz.” diyerek, ana muhalefetin karşı karşıya olduğu sorunların seçmenlerini de şaşırttığını ifade etti. Erdoğan, “Temennimiz ortaya dökülen bu pisliklerin ana muhalefette bir arınmaya vesile olmasıdır.” ifadelerini kullandı.

“Konu yargıya intikal ettiğine göre, gitsinler kozlarını mahkemede paylaşsınlar” diyen Erdoğan, CHP liderlerine geçtiği hesapları kendilerine taşımamaları çağrısında bulundu.

AK Parti'nin, dürüstlük ve ilkeli siyaseti kendisine rehber edindiğini dile getiren Erdoğan, "Büyük devlet olmak için büyük hayaller kurmak gerekir." diyerek, Türk dış politikasındaki başarılara dikkat çekti. Güneydoğu Asya seyahatinin sonuçlarını öne çıkararak, Türkiye'nin büyüklüğünü vurguladı.

Erdoğan, partinin 23 Şubat'ta gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongre’de yeni bir dönemin kapılarını açacaklarını sözlerine ekledi.

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