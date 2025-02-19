Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Mesaj: Hesap Görme Yanlışı Yapmasınlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yaptığı açıklamada hesaplaşma uyarısında bulundu. Siyasi mücadele vurgusu dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Mesaj: Hesap Görme Yanlışı Yapmasınlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye yönelik yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan, "(CHP) Bizim üzerimizden hesap görme yanlışına düşmesinler" diyerek, muhalefeti eleştirdi.

Siyasi Mücadelede Hırsızlık İddiası

Erdoğan, CHP'nin kendileri üzerinden hesap yapmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bizim, onların hançer siyasetiyle oyalanacak ne vaktimiz var ne sabrımız var" dedi. Bu sözler, siyasi arenada yaşanan gerginliğin arttığını gösteriyor.

Bu sert uyarı, Türkiye siyasi hayatındaki güç dengeleri ve muhalefetle olan ilişkileri sorgulatırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stratejik hamleleri dikkat çekiyor.

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