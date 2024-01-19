Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Gidecek yeriniz yok

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı için Yalova Kapalı Spor Salonu’na geldi. Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’nın AK Parti ve MHP’li belediyelerde daha fazla oy alarak hizmetlerine devam etmek istediğini söyledi. CHP ve DEM Parti’yi emperyalistlerin ve sömürgecilerin çıkarlarına hizmet etmekle suçlayan Erdoğan, “31 Mart'ta son oyununuzu oynuyorsunuz.” ifadelerini kullandı. “Bizim ittifakımız tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet altında birleşenlerin ittifakıdır.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 81 ildeki belediye başkan adaylarının tamamlandığını ve Cumhur İttifakı olarak seçimlere hazır olduklarını söyledi. Erdoğan, Yalova Belediye Başkan adayı Mustafa Tutuk’a destek isteyerek, Yalova’nın Türkiye Yüzyılına layık bir şehir olacağını belirtti.

ERDOĞAN'DAN CHP VE DEM PARTİ'YE AĞIR ELEŞTİRİ

Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesiyle hareket ettiğini vurguladı. Erdoğan, CHP ve DEM Parti’yi istismar ve bölücülük siyaseti yapmakla eleştirdi. Erdoğan,

"Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetimizdir. Bizim ittifakımız tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet altında birleşenlerin ittifakıdır. CHP gibi istismar siyaseti yapanların sonu DEM gibi bölücü emeller peşinde koşan partilerin elinde oyuncak olmaktır." ifadeleri ile CHP ve DEM Parti'ye yüklendi.

31 MARTTA SON OYUNUNUZU OYNUYORSUNUZ

Türkiye, 31 Mart 2023 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, tarihi bir dönemeçten geçiyor. Cumhur İttifakı’nın adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyasında “Türkiye Yüzyılı” vizyonunu anlatıyor. Bu vizyon, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında Türkiye’yi barışın, başarının, değerlerin ve gücün yüzyılı yapmayı hedefliyor12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her seçimin Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesinde yeni bir sayfa olduğunu belirtiyor. 31 Mart’taki sandık imtihanından da alnımızın akıyla çıkacaklarını söylüyor. 2028 yılına kadar tüm vaktini ve enerjisini Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmeye ayıracaklarını ifade ediyor.

AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşma yapan Erdoğan yerel seçimlerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ey CHP, Sizin gidecek yeriniz yok. 31 Mart'ta son oyununuzu oynuyorsunuz. Yalova, 31 Mart'a kadar durmadan usanmadan sandıklarını patlatarak burada bir destan yazacak.

CHP ve DEM'e yönelik eleştirilerimizin sebebi de sömürgecilerin ve emperyalistlerin değirmenlerine su taşımaya kalkmalarıdır. Vesayet dediğimiz güç odakları kalkınmamıza engel olmak için her yola başvurdu. Oyunları boza boza bugüne geldik."