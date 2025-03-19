Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çiftçilere 1 Milyar Dolar Hibe Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım Destekleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl itibarıyla tarım sektörüne yönelik önemli bir projeyi hayata geçireceklerini açıkladı. Erdoğan, toplam 1 milyar dolar tutarında kaynağın, 5 yıl boyunca çiftçilere hibe olarak verileceğini belirtti.

Desteklenecek Alanlar

Tarımın farklı alanlarında kullanılmak üzere ayrılacak bu kaynak, çiftçilerin üretim kapasitesini arttırmayı hedefliyor. Hibe desteği, özellikle yeni teknolojilerin tarıma entegrasyonu ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmek amacıyla planlanmıştır.

Çiftçilere Umut Olacak

Bu adımın, tarım sektöründe bir devrim yaratması bekleniyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli çiftçiler için büyük bir fırsat olan bu hibe, kırsal kalkınmayı da destekleyecek.