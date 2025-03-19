Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çiftçilere 18,5 Milyar Liralık Destek Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çiftçilere Destek Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen çiftçilerle iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 2025 yılında bütçeden ve uluslararası kurum, kuruluşlardan kredi ve eş finansman desteğiyle 18,5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği sağlayacaklarını duyurdu.

İhracat Başarıları ve Tarım Sektöründeki Gelişmeler

Son 22 yılda tarımda 110 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verilmesiyle Türkiye'nin 186 ülkeye 2 bin 250 çeşit tarımsal ürün ihraç ettiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin ihracatta 13 üründe dünyada ilk 3 ülke arasında yer aldığını vurguladı. Ayrıca, 104 ülkeye tohum ihracatı yaptıklarını söyledi.

Erdoğan, "Güneş balçıkla sıvanmaz. Yalan ne kadar büyük olursa olsun hakikat güneşini kapatamaz. Muhalefetin çarpıtmalardan medet umarak perdelemeye çalıştığı tarım sektörümüzün gerçekleri bunlardır." şeklinde konuştu.

Denetim ve Fahiş Fiyatlarla Mücadele

Tarımda kalite ve güvenilirlik konusuna da değinen Erdoğan, Bakanlığın, çiftçilerin ürünlerini sahtecilikten korumak için bir denetim seferberliği başlattığını ifade etti. Bunun yanı sıra, fahiş fiyat artışlarına karşı yürütülen kampanyalar hakkında bilgi verdi.

Tarımda Üretim Planlaması

Cumhurbaşkanı, sektörün yıllardır beklediği tarımsal üretim planlamasına geçildiğini ve artık hangi ürünün nerede, ne kadar ekileceğinin planlandığını belirtti. Bu düzenlemeyle çiftçilerin daha sağlam temellere dayanan bir üretim yapacağını ifade etti.

Su Kaynakları ve Tarım Sigortası

Erdoğan, tarım politikalarının merkezine suyu aldıklarını ve son 22 yılda 3 trilyon 350 milyar lira maliyetli su ve sulama tesisleri inşa ettiklerini anımsattı. Ayrıca tarım sigortasının önemine değinerek çiftcilere sigorta yaptırmaları gerektiğini hatırlattı.

Kırsal Kalkınma Hibe Destekleri

Erdoğan, kırsalda kadın ve genç nüfusun üretime teşvikine yönelik çalışmalara da vurgu yaptı. 2025 yılında toplamda 25 milyar liralık yatırım yapılacağını, bunun ana bileşeninin 18,5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği olduğunu belirtti.

Son olarak, 1 milyar dolarlık yeni kaynağın hibe olarak çiftçilere verileceğini ve bunun 250 milyon dolarının deprem bölgesine tahsis edileceğini söyledi. Erdoğan, "Hayırlı uğurlu olsun" diyerek sözlerini tamamladı.