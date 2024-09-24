Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cinsiyetsizleştirme Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cinsiyetsizleştirme meselesinin günümüzde bir tercih olmaktan ziyade, uluslararası bir baskı haline geldiğini belirtti.

Kutsal Değerler ve Fıtrat

Erdoğan, "Cinsiyetsizleştirme meselesi, tam anlamıyla kutsala ve fıtrata karşı bir savaşa dönüşüyor." diyerek, bu konunun toplum üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilere dikkat çekti. Önemli Bir Toplumsal Sorun

Bu tür baskıların, bireylerin kimliklerini ve değerlerini tehdit ettiğini ifade eden Erdoğan, bu meseleye karşı toplumun duyarlı olması gerektiğini vurguladı.