Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çocuk Hakları Üzerine Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamada ülke içerisindeki bazı grupların tutumunu eleştirdi. Erdoğan, "Ülkemizdeki bazı çevreler çocuklarımızın hakkını ve hukukunu savunmak yerine uluslararası şirketlerin çıkarlarının avukatlığını yapıyor," ifadelerini kullandı.

Çocukların Hakları ve Hukuku

Erdoğan, özellikle çocuk hakları konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı ve çocukların gelecekleri için uluslararası çıkarların ön planda tutulmasının yanlış olduğunu belirtti. Uluslararası Şirketlerin Etkisi

Bu açıklamalar, çocuk haklarına ve uluslararası şirketlerin etkilerine dair endişeleri gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun her kesiminden bu konuda daha duyarlı olunması çağrısında bulundu.