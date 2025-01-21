Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çocukların Güvenliği Üzerine Sert Mesaj!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çocukların Güvenliği Üzerine Sert Çıkış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukların güvenliği konusunda yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye, okula, kütüphaneye, parka giden çocuklara sahipsiz köpeklerin saldırdığı bir ülke utancını yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur" ifadesini kullandı.

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Erdoğan, sahipsiz köpeklerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, bu konuda gereken adımların atılacağını duyurdu.

Bu açıklamalar, toplumda çocukların güvenliğine dair artan kaygılar içinde büyük bir yankı uyandırdı ve konuyla ilgili tartışmaları alevlendirdi.