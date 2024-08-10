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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çukurova Havalimanı Açıklamaları

Erdoğan, Çukurova Havalimanı ile ilgili eleştirileri yanıtladı ve sorunların kaynağını belirtti.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 16:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çukurova Havalimanı Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Canlı Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli bir basın toplantısı düzenleyerek Çukurova Havalimanı ile ilgili eleştiriler konusunda değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, mali kaynakların akıbetiyle ilgili yapılan eleştirilerin asıl hedefinin yanlış olduğunu vurguladı.

Halkın Parası Nihai Öncelik Olmalı

Toplantıda, "Eğer ülkemizin kaynakları hakkında bir cümle kurulacaksa, eleştirilmesi gerekenler Çukurova Havalimanı değil, halkın parasını Paris'te har vurup harman savuran müsriflerdir," dedi. Bu ifadelerle, halkın tasarruflarının sorumsuz harcamalara karşı korunması gerektiğini savundu. Havalimanı Projesinin Önemi

Erdoğan, Çukurova Havalimanı projesinin ülkeye ekonomik ve turistik avantajlar sağlayacağını, bu gibi yatırımların halk için önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

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