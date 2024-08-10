Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çukurova Uluslararası Havalimanı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çukurova Havalimanı Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu havalimanının Çukurova'nın ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Ekonomik Faydaları

Erdoğan, "Çukurova Uluslararası Havalimanı, bölgenin ticaret, turizm ve tarımsal üretiminde önemli bir rol oynayacak. Yaklaşık 3 bin kişiye de istihdam sağlayacak" dedi. Bu açıklama, yerel halk ve işletmeler için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.