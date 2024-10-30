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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin onuru ve bağımsızlığı için mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 13:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin sıradan bir devlet olmadığına değinerek, "Biz 29 Ekim 1923'te ilk defa tarih sahnesine çıkmış değil, sahneye yeniden çıkmış bir milletiz." ifadelerini kullandı.

Bağımsızlığı Savunma Vurgusu

Cumhurbaşkanı, şehitlerin kanından aldığı renkle simgelenen Türk bayrağının ve İstiklal Marşının, ulusun birliği ve kardeşliğinin sembolleri olduğunu vurguladı. Cumhuriyet'in, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki tarihi zorluklar ve savaşlar sonucunda kurulduğunu hatırlatarak, "Milli Mücadele ile tarihimizi yeniden yazdık" dedi.

Korkunun Yeri Yok

Erdoğan, "Cumhuriyet'imizin bir vasfı asla korku olamaz." diyerek, Türk milletinin cesaretinin ve dayanıklılığının altını çizdi. 15 Temmuz direnişine de atıfta bulunarak, milletin yeri geldiğinde yeniden doğduğunu ifade etti.

Ekonomik Gelişmeler ve Yatırımlar

Türkiye'nin, savaştan çıkmış bir ülke olarak685 her alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Erdoğan, "Dünyanın 11. ekonomisiyiz" ifadelerini kullandı. Ülke genelinde imar çalışmalarının sürdüğünü ve Türkiye'nin bağımsızlık arzusunu her zaman koruyacağını ifade etti.

Savunma Sanayisinde İlerleme

Erdoğan, savunma sanayiinde elde ettikleri mesafe ile ilgili olarak, %20'den %80'e çıktıklarını belirtti. Cumhuriyet'in öz evlatlarının ayrımcılığa ve dışlanmaya maruz kaldığını ancak bu sorunları çözmek için kararlı adımlar attıklarının altını çizdi.

AK Parti'nin kuruluş amacının devlet ile milleti bir araya getirip, toplumda kardeşliği yaymak olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu mücadele bitmeyecek, birlik ve beraberliğimizle daha büyük hedeflere ulaşacağız." dedi.

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