Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'nde Filistin ve Lübnan Mesajları

D-8 Zirvesi'nde Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 11. Gelişen 8 Ülke (D-8) Zirvesi kapsamında "Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturum"da önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı yerleşimlerini genişletmesinin Suriye'nin toprak bütünlüğünü hiçe saydığını belirtti.

Suriye ve Bölgenin İstikrarı

Erdoğan, "Suriye'nin ve bölgemizin istikrarını tehdit eden bu hukuksuzluklara D-8 olarak çok daha güçlü tepki vermemiz gerektiğine inanıyorum." diyerek, hukuksuzluklara karşı ortak bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

Filistin'deki Durum

Konuya ilişkin açıklamalarında, Filistin halkının yıllardır maruz kaldığı baskıların son dönemde katlanılmaz boyutlara ulaştığını ifade eden Erdoğan, "Bu saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 50 bin kardeşimiz şehit olurken, 100 binin üzerinde Filistinli de yaralandı." dedi. Erdoğan, Kudüs'ün Yahudileştirilmesi politikalarının zarar görüldüğünü belirtti.

İsrail'e Karşı Alınacak Önlemler

Erdoğan, "Her şeyden önce İsrail'e silah ambargosu uygulanması, ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir." diye konuştu. Ayrıca, 52 ülke ve iki uluslararası teşkilatın silah satışının durdurulması talebine destek verdiğini ifade etti.

Uzun Vadeli Hedefler

Kısa vadede Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı, "Hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız." diyerek, iki devletli çözüm hedefinin hayata geçirilmesine yönelik müzakere sürecinin başlatılması gerektiğini söyledi.

İnsani Yardımlarla Dayanışma

Aynı zamanda, Türkiye'nin Lübnan'a gönderdiği insani yardımın toplamda 1500 tona ulaştığını belirten Erdoğan, Filistin, Lübnan ve Suriye'nin iç barışının sağlanması için yeni dinamiklerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. D-8 ülkelerinin birlikte daha fazla çaba harcaması gerektiğini dile getirdi.

Zirve, D-8 üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas gibi önemli isimlerin de katılımıyla gerçekleştirildi.