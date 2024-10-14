DOLAR
34,26 0,1%
EURO
37,38 0,36%
ALTIN
2.917,34 0,37%
BITCOIN
2.255.107,8 -5%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Daron Acemoğlu'na Tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Daron Acemoğlu'nu kutladı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 19:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Daron Acemoğlu'na Tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Daron Acemoğlu'na Övgü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu'nu tebrik etti. Erdoğan, Acemoğlu'nun alanında yürüttüğü araştırmalarla ekonomiye katkıda bulunduğunu belirtti.

Ödül İçin Tebrik Mesajı

Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Daron Acemoğlu'nu tebrik ediyoruz. Ekonomi alanında gerçekleştirdiği çalışmaların uluslararası alanda takdir görmesi son derece önemli," ifadelerine yer verdi.

Ekonomist Daron Acemoğlu, Nobel Ödülü’nü kazanarak Türk ekonomist olarak uluslararası prestij kazandı ve bu başarı, akademik camiada büyük bir yankı buldu.

Sonuç Olarak

Cumhurbaşkanı'nın desteği, Acemoğlu'nun bu önemli başarıdaki katkısını vurgularken, Türkiye'nin bilim ve ekonomideki yeni başarılarının temellerini de atan bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yönetmen Dr. Sadık Battal'ın Vefatı ve Cenaze Töreni
2
İstanbul Valisi Davut Gül'den Şişli Belediye Başkanı'na Tepki
3
İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında Can Kaybı Artıyor
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasa ve Orta Doğu Açıklamaları
5
T3 Vakfı, Uluslararası Uzay Federasyonuna Üye Oldu
6
Bangladeş'ten Arakanlı Müslümanlar için Güvenli Bölge Talebi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te ve Kabine Toplantısı'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor