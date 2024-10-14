Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Daron Acemoğlu'na Tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Daron Acemoğlu'na Övgü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu'nu tebrik etti. Erdoğan, Acemoğlu'nun alanında yürüttüğü araştırmalarla ekonomiye katkıda bulunduğunu belirtti.

Ödül İçin Tebrik Mesajı

Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Daron Acemoğlu'nu tebrik ediyoruz. Ekonomi alanında gerçekleştirdiği çalışmaların uluslararası alanda takdir görmesi son derece önemli," ifadelerine yer verdi.

Ekonomist Daron Acemoğlu, Nobel Ödülü’nü kazanarak Türk ekonomist olarak uluslararası prestij kazandı ve bu başarı, akademik camiada büyük bir yankı buldu.

Sonuç Olarak

Cumhurbaşkanı'nın desteği, Acemoğlu'nun bu önemli başarıdaki katkısını vurgularken, Türkiye'nin bilim ve ekonomideki yeni başarılarının temellerini de atan bir adım olarak değerlendiriliyor.