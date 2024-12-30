Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEAŞ ve İsrail'e Karşı Sert Mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ terör örgütünün, bölgedeki karışıklıklardan faydalanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, bu konuda uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekti.

İsrail'in Suriye Süreci Üzerindeki Etkisi

Ayrıca, Erdoğan, İsrail'in Suriye'deki yeni süreci baltalaması konusunda da uyarılarda bulundu. Bu iki mesele, bölgedeki barış ve istikrar için büyük tehlike arz etmekte.

Erdoğan'ın bu açıklamaları, hem iç hem de dış politikada önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor.