Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Denizaltı Projeleri Hakkında Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Denizaltı Projeleri Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli bir denizaltı projesi duyurusunda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin denizaltı gücünü artıracak HIZIRREİS ve MURATREİS projeleri hakkında bilgiler verdi.

2025 ve 2026 Hedefleri

Erdoğan, "HIZIRREİS denizaltımızı 2025 yılında, MURATREİS denizaltımızı 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz" ifadesini kullandı. Bu açıklamalar, Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımların bir parçası olarak dikkat çekti. Denizaltı Kapasitesi Artıyor

Bu projelerin hayata geçmesi, Türkiye'nin denizaltı kapasitesini artıracak ve ulusal güvenlik alanında önemli bir ilerleme sağlayacak.