Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deprem Bölgesi Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deprem Bölgesi İçin Müjdeli Haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgelerindeki inşaat çalışmalarına dair önemli bilgiler paylaştı. Özellikle 2025 yılı itibarıyla hedeflenen konut teslimatlarına dikkat çekti.
Konut ve İş Yeri Teslimat Hedefi
Erdoğan, "2025 yılı sonunda toplam 452 bin 958 konut, iş yeri ve ahır teslim etmiş olacağız. Deprem sonrası ihtiyaç duyulan bütün yapıları tamamlayarak, vatandaşlarımıza güvenli yaşam alanları sunmayı amaçlıyoruz" dedi. Hak Sahiplerine Önem Veriliyor
Cumhurbaşkanı, ayrıca deprem bölgesinde evlerine giremeyen hak sahiplerinin durumuna vurgu yaparak, "Bu süreçte evine girmeyen hiçbir hak sahibimiz kalmayacak" ifadesini kullandı.