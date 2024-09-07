Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deprem Hazırlığına Önem Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deprem Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son açıklamalarında depreme hazırlığın Türkiye için hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Depreme hazırlık, Türkiye için bir beka meselesidir. Hükümet olarak bunun gereğini yerine getiriyoruz," dedi.

Hükümetin Çalışmaları

Erdoğan, deprem öncesi ve sonrası alınacak tedbirlerin önemine işaret ederek, hükümetin bu konuda yaptığı çalışmalara dikkat çekti. Yapı güvenliği ve toplumsal farkındalık konularında ciddi adımlar atıldığını ifade etti.

Bu çerçevede, hazırlanan projelerin ve yürütülen çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, tüm vatandaşların güvenliğinin esas alındığını sözlerine ekledi.