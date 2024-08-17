Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deprem Sonrası Konut Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları

Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerin ardından başlatılan konut projeleri hakkında detaylar verdi.

Konut İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Erdoğan, "Bu korkunç felaketin ardından 300 bin yeni konutun inşasına başladık. Şu an itibarıyla 76 bin konutun anahtarını hak sahiplerine teslim ettik." şeklinde konuştu.

İlerleyen Hedefler

Yıl sonuna kadar 200 bin konutun daha teslim edilmesini planladıklarını belirten Erdoğan, "Amacımız, depremzedelerin en kısa zamanda evlerine kavuşmasıdır." ifadelerini kullandı.