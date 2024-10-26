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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Depremzedelere Destek Vurgusu

Erdoğan, depremzedelere yeni yuvalar sağlamak için iktidarlarının kararlılığını yineledi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Depremzedelere Destek Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Depremzedelere Yönelik Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan açıklamalarda, "Başkalarının gündemi ne olursa olsun, iktidarımızın ve ittifakımızın birinci gündemi depremzedelerimizi süratle yeni yuvalarına kavuşturmaktır" dedi.

Erdoğan, üzerinde durduğu bu konu ile birlikte, hükümetin önceliklerinden birinin depremzedeler için kalıcı konutlar sağlamak olduğunun altını çizdi. Depremin yaralarını sarmak adına gösterdiği çaba, toplumun her kesiminden büyük destek bulmaktadır.

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