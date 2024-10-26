Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Depremzedelere Konut Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konut Teslimatı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamada, "Bugün 29 bin 311 yuvamızın kuralarını çekerek sahiplerine teslim ediyoruz. 130 bininci afet konutunu depremzedelere teslim etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz" dedi. Erdoğan'ın mesajı

Bu önemli teslimatın detayları ve afetten etkilenen vatandaşlar için yapılan çalışmalar, ülke genelinde büyük bir umut kaynağı oluşturmakta. Depremzedeler için yapılan bu konutların, yaşanan zorlu süreçte bir nebze olsun yaralarını saracağı ifade ediliyor.