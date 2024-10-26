Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Depremzedelere Yeni Konut Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Depremzedelere Yeni Konutlarını Teslim Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülderen Mahallesi TOKİ Konutları'nda düzenlenen "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130 Bin Konut Anahtar Teslim Töreni'nde önemli mesajlar verdi.

"Depremzedelerimizi Yeni Yuvalarına Kavuşturmak Önceliğimizdir"

Erdoğan, "Başkalarının gündemi ne olursa olsun iktidarımızın ve ittifakımızın birinci gündemi, depremzedelerimizi süratle yeni yuvalarına kavuşturmaktır" ifadesini kullandı. 6 Şubat depremlerinin etkilediği şehirlerin yeniden inşası için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Asrın Felaketi ve Yapılan Çalışmalar

Cumhurbaşkanı, "Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. Dünyanın 90 ülkesinden daha geniş bir alanı etkileyen bu depremler, Hatay başta olmak üzere 11 ilde büyük yıkımlara yol açtı. O gün yaşanan acıyı unutmuyoruz, ancak umudumuzu daima diri tutuyoruz" dedi.

11 İli Şantiye Alanına Dönüştürdük

Depremin ardından 180 bin konutun inşasına başlandığını hatırlatan Erdoğan, "11 ilimizi dünyanın en büyük şantiye alanına dönüştürdük. Bugün, deprem bölgesinde 1900 şantiyede 160 bin işçi çalışıyor" şeklinde konuştu.

Konut Dağıtımı ve Hedefler

Erdoğan, toplamda 350 bin 430 konut ve iş yeri için ihale gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün 29 bin 311 yuvanın daha anahtarlarını teslim ediyoruz. 2025 sonuna kadar 452 bin konut, iş yeri ve ahırı teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Önemli Destekler ve Teşekkür

Hatay'da toplam 152 bin 959 hak sahibi bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "AFAD ve diğer kuruluşlar tarafından yapılan yardımlar 36 milyar 150 milyon lirayı geçti" diyerek destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Kültürel Mirasın İyileştirilmesi

Erdoğan, deprem sonrası şehirlerin yanı sıra kültürel mirasların da restore edildiğini vurguladı. Hatay'daki tarihi alanların restorasyonunun devam ettiğini belirtti.

İskenderun Sahil Projesi

Son olarak, İskenderun sahilinde yeni projelerin hayata geçirildiğini duyuran Erdoğan, yürüyüş yolları ve sosyal alanların kazandırılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, yeni evlerin depremzedelere hayırlı olmasını dileyerek, sıkıntılı süreçte yanlarında olan herkese teşekkür etti.