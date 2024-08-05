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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dijital Faşizm Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli şehitlerin fotoğraflarının yasaklanmasına sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dijital Faşizm Eleştirisi

Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası alanda tartışmalara yol açan dijital sansüre yönelik önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan, Filistinli şehitlerin fotoğraflarının anında yasaklanmasını eleştirerek, "Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyen, bunu özgürlük olarak pazarlayan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Dijital Faşizm Nedir?

Erdoğan, dijital ortamda uygulanan sansür ve kısıtlamaların çağdaş özgürlük anlayışıyla çeliştiğini vurguladı. Bu durumun, ifade özgürlüğünü tehdit eden bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Toplumun Tepkisi

Yapılan bu açıklamalar, sosyal medyada geniş yankı buldu. Birçok kişi, Erdoğan’ın bu konudaki duruşunu destekleyerek dijital platformlarda özgürlüklerin korunmasının önemine dikkat çekti.

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