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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dijital Faşizm Eleştirisi

Erdoğan, İnsan Hakları Eğitim Programı'nda İsrail'e uygulanan sansürü ve dijital faşizmi eleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 16:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dijital Faşizm Eleştirisi

Erdoğan, İnsan Hakları Eğitim Programı'nda Konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail’i eleştirenlerin hemen sansürle karşılaştığını ifade ederek, bunun dijital faşizmin bir örneği olduğunu vurguladı.

İsrail'in Olayları

Konuşmasında, Gazze’de yaşanan kayıplara değinen Erdoğan, "Gazze'de 40 bin insanın ölümünden sorumlu olanlara hesap sorulmadan, onları kırmızı halıyla karşılamak basiretsizliktir" dedi. Ayrıca, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da şehit edilmesini bir kalleş suikast olarak nitelendirdi.

Filistin Liderine Başsağlığı

Heniyye’nin şehadetine değinen Erdoğan, "İsmail Heniyye’nin kaybı, Filistin direnişi için büyük bir kayıptır. Allah’tan rahmet diliyorum" dedi. Ayrıca, Türkiye'den cenaze merasimine geniş bir heyet gönderildiğini ve bir günlük milli yas ilan edildiğini belirtti.

Dijital Faşizme Dikkat Çekti

Erdoğan, bazı sosyal medya platformlarının, İsrail'in eylemlerini örtbas etmek ve Filistin halkını susturmak için sansür uyguladığını ifade ederek, bunun dijital faşizm olduğunu belirtti. "Sosyal medya şirketleri, Filistin’in direnişine savaş açtı" dedi.

Çifte Standart Eleştirisi

Türkiye ile ilgili meselelerde çifte standart uygulayıp, terör örgütlerini bu platformlarda serbest bırakan sosyal medya şirketlerini eleştiren Erdoğan, "Yalan ve provokasyon bu platformların karakteri haline geldi" şeklinde konuştu.

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