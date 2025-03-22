Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diploma Sahtekarlığına Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz binlerce gencin hakkının yendiği diploma sahtekarlığına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaptığı konuşmada, bu durumun yalnızca bir belge sahtekarlığı olmadığını, aynı zamanda toplumsal adaletin yok sayılması anlamına geldiğini vurguladı.

Sahtekarlık Tanımı Değişiyor

“Ortaya akıl, vicdan ve ahlak sınırlarını aşan bir sürü pislik saçılıyor.” diyen Erdoğan, bu tür olayların toplumda yarattığı tahribatı ve güvensizliği ifade etti. Gençlerin geleceklerinin çalındığını ve bu duruma müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Bu açıklamalar, gençlerin eğitim sistemine olan güvenini yeniden tesis etmek için yapılan mücadelelerin önemine işaret ederken, Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki kararlılığını da net bir şekilde gözler önüne serdi.