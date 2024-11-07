Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diplomasi Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diplomatik Temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiğini duyurdu. Erdoğan, öncesinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’yı kabul ederek, diplomasiye yönelik mesajlarını ilettiğini belirtti.

Görüşmelerin Önemi

Erdoğan, yapmış olduğu açıklamada, bu görüşmelerin bölgedeki barış ve istikrar açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, uluslararası ilişkilerde diyalog kanallarının açık tutulmasının kritik olduğunu ifade etti. Sonuç Olarak

Cumhurbaşkanı, iki ülke arasındaki olası müzakerelere destek vermenin diplomatik sorumluluklarına dahil olduğunu belirtti.