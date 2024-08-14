Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dış Politika Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dış Politika Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası ilişkilerde izleyecekleri yöntemler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "Dış politikada yapıcı, proaktif, soğukkanlı ve ağırbaşlı tutumumuzu sürdüreceğiz," dedi.

İsrail'in Tehditlerine Karşı Duruş

Erdoğan, İsrail’in bölgedeki istikrarsızlık oluşturma çabalarına dikkat çekerek, "Bu tür girişimlerin önünde duracağız," ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bölgedeki barış ve istikrar için aktif bir rol üstleneceğini belirtti.