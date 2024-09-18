Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dış Politika Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dış Politika Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası alanda yeni yönler keşfetmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu tür çabaların eleştirilmek yerine takdir edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni Yönler, Yeni Fırsatlar

Erdoğan, "Türkiye'nin dış politikada kendine yeni rotalar keşfetmesi tenkit edilecek değil, takdir edilecek, övgüyle karşılanacak bir çabadır" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Dış Politika Stratejileri

Bu açıklama, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde daha aktif ve bağımsız bir rol üstlenmeye çalıştığını gösteriyor.